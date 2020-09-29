В МОЗ сообщили, сколько в Украине осталось вакцин от инфекционных болезней
Министерство здравоохранения озвучило оставшуюся часть вакцин для проведения профилактических прививок против инфекционных болезней, которые имеются в Украине.
Об этом сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.
В частности, против туберкулеза есть более 600 тысяч доз, против дифтерии, столбняка и коклюша более 400 тысяч доз и против гепатита В более 1 млн доз.
"... на сегодня остатки вакцин для проведения профилактических прививок против инфекционных болезней, вакцинация от которых предусмотрена национальным календарем прививок, имеющиеся по всей стране", - написал Ляшко.
Так, Ляшко отметил, что в Украине в частности:
- 669 240 доз против туберкулеза;
- 1 969 267 доз против полиомиелита (инактивированная)
- 1 743 983 доз против полиомиелита (оральная)
- 405 937 доз против АКДС (дифтерия, столбняк и коклюш)
- 717 454 доз против комбинированного АКДС + Hib + Гэп В;
- 1 883 675 доз против АДС-М (дифтерия и столбняк с уменьшенным содержанием антигена)
- 289 485 доз против АДС (дифтерия и столбняк)
- 1 098 979 доз против гепатита В;
- 904 180 доз против гемофильной инфекции типа b (Hib)
- 1 096 395 доз против КПК (корь, паротит, краснуха).
Напомним, ранее сообщалось, что на вакцину от коронавируса Минздрав хочет потратить годовой бюджет Харькова.
Также министр здравоохранения Степанов назвал компании, с которыми Украина ведет переговоры по вакцине от коронавируса.