Министерство здравоохранения озвучило оставшуюся часть вакцин для проведения профилактических прививок против инфекционных болезней, которые имеются в Украине.

Об этом сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.

В частности, против туберкулеза есть более 600 тысяч доз, против дифтерии, столбняка и коклюша более 400 тысяч доз и против гепатита В более 1 млн доз.

"... на сегодня остатки вакцин для проведения профилактических прививок против инфекционных болезней, вакцинация от которых предусмотрена национальным календарем прививок, имеющиеся по всей стране", - написал Ляшко.

Так, Ляшко отметил, что в Украине в частности:

669 240 доз против туберкулеза;

1 969 267 доз против полиомиелита (инактивированная)

1 743 983 доз против полиомиелита (оральная)

405 937 доз против АКДС (дифтерия, столбняк и коклюш)

717 454 доз против комбинированного АКДС + Hib + Гэп В;

1 883 675 доз против АДС-М (дифтерия и столбняк с уменьшенным содержанием антигена)

289 485 доз против АДС (дифтерия и столбняк)

1 098 979 доз против гепатита В;

904 180 доз против гемофильной инфекции типа b (Hib)

1 096 395 доз против КПК (корь, паротит, краснуха).

Напомним, ранее сообщалось, что на вакцину от коронавируса Минздрав хочет потратить годовой бюджет Харькова.

Также министр здравоохранения Степанов назвал компании, с которыми Украина ведет переговоры по вакцине от коронавируса.