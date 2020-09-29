Стало известно, сколько в Украине вакцин. Фото: Pixabay

Министерство здравоохранения озвучило оставшуюся часть вакцин для проведения профилактических прививок против инфекционных болезней, которые имеются в Украине. 

Об этом сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.

В частности, против туберкулеза есть более 600 тысяч доз, против дифтерии, столбняка и коклюша более 400 тысяч доз и против гепатита В более 1 млн доз. 

"... на сегодня остатки вакцин для проведения профилактических прививок против инфекционных болезней, вакцинация от которых предусмотрена национальным календарем прививок, имеющиеся по всей стране", - написал Ляшко. 

Так, Ляшко отметил, что в Украине в частности:

  • 669 240 доз против туберкулеза;
  • 1 969 267 доз против полиомиелита (инактивированная)
  • 1 743 983 доз против полиомиелита (оральная)
  • 405 937 доз против АКДС (дифтерия, столбняк и коклюш)
  • 717 454 доз против комбинированного АКДС + Hib + Гэп В;
  • 1 883 675 доз против АДС-М (дифтерия и столбняк с уменьшенным содержанием антигена)
  • 289 485 доз против АДС (дифтерия и столбняк)
  • 1 098 979 доз против гепатита В;
  • 904 180 доз против гемофильной инфекции типа b (Hib)
  • 1 096 395 доз против КПК (корь, паротит, краснуха).

Пост Ляшко в Facebook

Напомним, ранее сообщалось, что на вакцину от коронавируса Минздрав хочет потратить годовой бюджет Харькова.

Также министр здравоохранения Степанов назвал компании, с которыми Украина ведет переговоры по вакцине от коронавируса.

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