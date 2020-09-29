Великобритания и Канада ввели санкции в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко, его сына Виктора Лукашенко и высокопоставленных чиновников республики.

Об этом во вторник, 29 сентября, со ссылкой на британское МИД передает РИА Новости.

"Великобритания ввела санкции исторического значения в отношении Александра Лукашенко, его сына и высокопоставленных фигур в белорусском правительстве в соответствии с новым британским режимом санкций за нарушения прав человека, объявил сегодня министр иностранных дел", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что санкции включают запрет на въезд на территорию Великобритании и заморозку активов.

"Такие же санкции были введены Канадой", - добавили в ведомстве.

Напомним, британский министр иностранных дел Доминик Рааб анонсировал данное решение еще в четверг, 24 сентября.

Ранее мы писали, что главы МИД стран Европейского Союза не смогли договориться о санкциях в отношении Беларуси.