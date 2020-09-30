Во вторник, 29 сентября, третий день продолжаются боевые действия в Нагорном Карабахе, в которых участвуют Азербайджан и Армения. Стороны заявляют о новых потерях и обстрелах.

При этом уже очевидно, что наступление Азербайджана сегодня забуксовало. Завязались позиционные бои. И в этом смысле важно понимать, "впишется" ли Турция за своих "айзербайджанских братьев" и придаст ли новый импульс этой схватке.

Армения утверждает, что в Азербайджане уже сейчас находятся высокопоставленные турецкие военные, которые руководят боевыми действиями, а турецкий истребитель сегодня сбил СУ-25, принадлежащий Армении над ее территорией.

Турция и Азербайджан эту информацию опровергают.

Но звоночки в целом идут тревожные.

Собрали главную информацию, как развивался конфликт сегодня.

Турецкое присутствие

Сегодня Ереван заявил, что турецкий истребитель F-16 сбил армянский Су-25, пилот которого погиб. По данным Минобороны, инцидент произошел в воздушном пространстве Армении. Турецкий F-16 поднялся в воздух с аэродрома "Гянджа" (Азербайджан) и обеспечивал азербайджанские удары по армянским пунктам близ Вардениса.

Баку опровергает это сообщение. Глава пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы назвал информацию о турецком истребителе "очередной дезинформацией". Позже эту информацию повторил президент Ильхам Алиев.

"Самолеты F-16 турецких ВВС ни коем образом не участвуют в боевых действиях. Сегодня, вы знаете, с учетом современных технологий очень трудно что-то скрыть", - сказал Ильхам Алиев.

В Баку позже заявили, что армянский самолет был сбит айзербайджанским истребителем Миг-29.

В Армении же настаивают на своем.

Вопрос о присутствии Турции премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня поднял в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Он попросил ее удержать Турцию от участия в конфликте.

А во время вечернего эфира с президентом Азербайджана Никол Пашинян заявил, что высокопоставленные турецкие военные находятся на территории Азербайджана в Нахичевани и руководят боевыми действиями. По его словам, присутствие Турции в регионе может только увеличить масштабы войны.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев опроверг участие Турции в конфликте.

"Турция не является стороной конфликта, в нем не участвует, и в этом нет необходимости", - заявил Алиев в эфире телеканала "Россия-1". По его словам, роль Турции носит исключительно стабилизирующий характер.

Если участие турецкой авиации в конфликте подтвердится, это может разрушить примерный военный паритет Азербайджана и Армении. Что в свою очередь может спровоцировать уже масштабный военный конфликт - Армения член ОДКБ и официальный союзник России. Которой придется принимать непростые для себя решения (и Анкара, и Баку - важные партнеры Москвы).

Впрочем, пока Турция и Азербайджан турецкой вмешательство отрицают. То есть не хотят идти на обострение с Москвой.

Интересно, что сегодня Грузия, которая отделяет Азербайджан от Турции, а Армению - от России, запретила военный транзит через свою территорию.

Потери и военные действия

Утром 29 сентября в Армении и Азербайджане заявили, что активные столкновения продолжались всю ночь. При этом очевидно, что бои становятся все более позиционными, а "блицкриг" Баку теряет темп.

НКР. В Нагорном Карабахе заявили, что в результате воздушного обстрела в городе Гадрут погибла женщина, еще три человека получили ранения. Как сообщили местные власти, удар был нанесен беспилотником.

Баку. В Минобороны Азербайджана заявили, что их войска с утра продолжали наступление в направлении города Физули. При этом линия фронта по сравнению со вчерашним днем практически не изменилась.

По данным Баку, при этом были уничтожены четыре танка армянских войск. Также в Баку сообщили об обстреле медпункта в Агдамском районе, в результате которого погиб мужчина.

Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что с начала эскалации погибли 12 и были ранены 35 мирных жителей, повреждены 66 домов и восемь гражданских объектов.

Ереван. В МИД Армении сообщили, что азербайджанские вооруженные силы обстреливают армянский город Варденис и близлежащие селам. В результате погиб мирный житель. В этом же районе сегодня, по данным Минобороны Армении, как уже говорилось, был сбит Су-25.

При этом армяне говорят, что уничтожают десятками танки противника и сбили вертолет ВВС Азербайджана.

Освещающий деятельность Минобороны Армении YouTube-канал "Зинуж медиа" сегодня опубликовал видео ударов по азербайджанским позициям в районе Нагорного Карабаха.

Также российские СМИ показали видео, как в Карабахе был сбит азербайджанский беспилотник.

Министерство обороны Армении сегодня опубликовало снимки после обстрела города Степанакерт (столица Нагорного Карабаха). На них видны опустевшие дворы, сгоревшие автомобили, следы от пуль и мешки с песком.

Степанакерт после обстрелов. Фото: t.me/SputnikArmenia

Минобороны Азербайджана показало, как военные готовят снаряд для стрельбы ночью. В описании говорится, что активные бои продолжались всю ночь.

При этом в Нагорном Карабахе и Армении продолжает действовать военное положение. В Армении ввели ограничения на выезд из страны для мужчин от 18 до 55 лет. Выехать можно, только получив разрешение военкомата.

Телеграм-каналы военных обозревателей утверждают, что Ереван направил уже пять тысяч добровольцев на территорию Карабаха. На подходе еще 15 тысяч.

В Азербайджане запрещен доступ к мессенджерам и соцсетям - Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube и Twitter. Об этом сообщает сервис NetBlocks, отслеживающий блокировку интернет-ресурсов.

Будут ли переговоры

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сегодня вновь призвала прекратить конфликт. Франция, Россия и США продолжают контактировать со сторонами конфликта, чтобы добиться прекращения огня и возобновления переговоров.

В конце дня премьер-министр Армении Никол Пашинян созвонился с Владимиром Путиным - предыдущий их разговор был вчера.

А Генсек ООН Антониу Гутерриш провел переговоры по видеосвязи с главами Азербайджана и Армении. Он передал им одно и то же послание: призвал немедленно прекратить боевые действия и вернуться к переговорам.

Также сегодня глава Азербайджана Ильхам Алиев и Никол Пашинян впервые появились вместе в прямом эфире "60 минут" на телеканале "Россия 1". Они общались по видеосвязи.

Они вновь озвучили свои версии начала конфликта. По словам Алиева, Азербайджан отвечает на агрессию Армении, которая использует карабахский конфликт, чтобы отвлечь население от внутренних проблем.

В свою очередь Пашинян заявил, что это Армения отвечает на агрессию Азербайджана и что назрела угроза существованию армянского народа.

Что касается переговоров, то стороны конфликта их не исключают, но кивают на своих оппонентов.

"Переговорный процесс должен продолжаться там, где начался - под сопредседательством Минской группы ОБСЕ. Очень трудно говорить о переговорах, когда идут военные действия. Прежде всего нужно остановить насилие", - заявил президент Армении.

"Мы привержены переговорам, но с армянской стороны видим совершенно противоположные действия", - примерно то же самое сказал Алиев.