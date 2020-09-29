Первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Витольд Фокин признался, что никогда не видел президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом стало известно во время разговора с народными депутатами на заседании комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, передает УНН.

"Никто никогда ничего не готовит для меня (выступления - Ред.). У меня капризный характер, и никто не может мне угодить. Вас это удивит, я в своей жизни живого президента Владимира Александровича Зеленского никогда не видел", - сказал Фокин.

По его словам, с членами украинской делегации в ТКГ работает глава Офиса президента Андрей Ермак.

Напомним, сегодня выступая в Раде Фокин, еще раз повторил свой тезис о том, что амнистия по Донбассу должна быть всеобщей. Также он заявил, что главным виновником продолжительного конфликта на востоке Украины является экс-президент Петр Порошенко.

Ранее мы писали, что идею о всеобщей амнистии ранее Фокин озвучил в интервью "Стране", за что его раскритиковал глава МВД Арсен Аваков, а портал "Миротворец" внес его в свою базу данных.