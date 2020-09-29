Турецкий истребитель F-16 сбил армянский Су-25, пилот погиб.

Об этом во вторник, 29 сентября, со ссылкой на Минобороны Армении сообщает телеграм-канал "Политика Страны". В Ереване подчеркнули, что инцидент произошел в воздушном пространстве Армении, пилот Су-25 погиб.

"Турция все более масштабно входит в конфликт в Закавказье. И уже не только через заявления", - прокомментировал инцидент телеграм-канал.

Армянское Минобороны заявило, что турецкий F-16 поднялся в воздух с аэродрома "Гянджа" (Азербайджан) и обеспечивал азербайджанские удары по армянским пунктам близ Вардениса.

Ранее мы писали, о том, что именно прямое вмешательство Турции может разрушить условный военный паритет между Арменией и Азербайджаном, запустив большую войну.

Напомним, в воскресенье, 27 сентября, на территории Нагорного Карабаха возобновились военные действия после прямого столкновения ВС Армении и Азербайджана.

Также мы сообщали, что сегодня Турция заявила о готовности оказать поддержку Азербайджану как за столом переговоров, так и на поле боя.