Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару США на среду, 30 сентября, на уровне 28,30 грн за единицу "зеленого". Таким образом, гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем, сообщается на сайте регулятора.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 33,13 грн/евро, то есть гривня просела по отношению к евро на 9 копеек в сравнении с предыдущим показателем.

НБУ установил официальный курс гривни к основным валютам на 30 сентября:

100 USD США 0 28,30 (29 сентября – 28,30)

100 EUR - 33,13 (29 сентября – 33,03)

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 вторника, 29 сентября, котировки гривни к доллару установились на уровне 28,31/28,33 грн за доллар, к евро - на уровне 33,13/33,16 грн за евро.

Ранее "Страна" писала о том, что гривню от девальвации спасает "Нафтогаз", экспортеры не хотят продавать доллар.

Также мы сообщали, что госдолг Украины в августе уменьшился в гривневом эквиваленте и вырос - в долларовом.