Японский премьер-министр Ёсихидэ Суга созвонился во вторник с президентом РФ Владимиром Путиным и заявил о намерении решить территориальную проблему между двумя странами.

Об этом сообщает японское агентство "Kyodo".

"Я сказал (Путину), что не хочу передавать проблему принадлежности северных территорий (так в Японии называют южные Курильские острова в составе РФ - Ред.) следующему поколению и намерен решить ее", — сообщил Суга журналистам.

Также он заявил, что желает "в полной мере развивать японо-российские отношения". Кроме того, по словам японского премьера, лидеры двух стран договорились в скором времени провести личную встречу для обсуждения этих вопросов.

Ранее агентство сообщило, что Суга впервые после своего отверждения на посту премьера 16 сентября поговорил по телефону с Путиным.

Ранее агентство Kyodo сообщило, что Суга впервые с момента его утверждения 16 сентября в должности главы правительства Японии поговорил по телефону с Путиным. Японский премьер до этого уже провел телефонные переговоры с рядом иностранных лидеров. В частности, Суга пообщался с президентом США Дональдом Трампом, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее Ёсихидэ Суга заявил, что Токио "должно обсуждать с РФ принадлежность всех южных Курил".

Стоит отметить, что весной МИД Японии вернуло в официальные документы положение о возвращении Курильских островов.

Справка. Москва и Токио на протяжении многих десятилетий продолжают консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими островами, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

Напомним, в 2019 году прошлый премьер Японии также предложил заключить мир с Россией.