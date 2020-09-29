На заседании Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления разгорелся языковой скандал.

Мать погибшего депутата от "Партии Регионов", адвокат Елена Бережная хотела задать вопрос замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольду Фокину, однако нардеп от "Голоса" и замглавы комитета Роман Лозинский ее перебил и потребовал перейти на украинский язык.

Об этом во вторник, 29 сентября, информирует телеграм-канал "Политика Страны".

Так, депутат высказал претензии юристу в связи с тем, что она задавала свой вопрос Фокину на "языке оккупанта". В свою очередь Бережная сослалась на 10 статью Конституции, которая обеспечивает свободное развитие, использование и защиту русского языка в Украине.

Тем не менее Лозинский и другие нардепы принялись кричать на адвоката, в ответ на что она подчеркнула, что не является представителем власти и потому не обязана переходить на украинский язык.

"В итоге после минуты препирательств ей дали еще одну минуту на вопрос, который таки прозвучал на русском языке", - сообщил телеграм-канал.

Напомним, Фокин, выступая сегодня в Раде, еще раз повторил свой тезис о том, что амнистия по Донбассу должна быть всеобщей. Также он заявил, что главным виновником продолжительного конфликта на востоке Украины является экс-президент Петр Порошенко.

Ранее мы писали, что идею о всеобщей амнистии ранее Фокин озвучил в интервью "Стране", за что его раскритиковал глава МВД Арсен Аваков, а портал "Миротворец" внес его в свою базу данных.