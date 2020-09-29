Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда может состояться церемония прощания с погибшими курсантами в результате авиакатастрофы, которая произошла 25 сентября в районе Чугуева. По его словам, это возможно через две-три недели, после работы экспертов.

Об этом украинский президент рассказал в ходе брифинга во время рабочей поездки в Винницкую область, во вторник, 29 сентября.

"Что касается церемонии, пока что должна поработать экспертная комиссия, они устанавливают тела погибших, есть такая процедура. Мне сказал и глава ГБР, и подтвердили в Минобороны, это может быть после работы через две-три недели. Я понимаю, что нужно такие вещи делать срочно, особенно когда ждут родные и близкие. Мои соболезнования им", - сказал он.

Также Зеленский добавил, что правительство получило позицию от Офиса президента, и они работают над тем, чтобы каждая семья получила финансовую поддержку.

Зеленский о церемонии прощания с 1:20 минуты

Напомним, 25 сентября в Харьковской области под Чугуевым разбился военно-транспортный самолет Ан-26 с 27 людьми на борту. За 5 минут до катастрофы у самолета Ан-26 отказал левый двигатель.

В результате страшной аварии погибли 26 курсантов и только одному удалось выжить

Ранее сообщалось, что церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе под Чугуевом состоится сегодня, 29 сентября, на Мемориале Славы в Харькове.

Однако позже стало известно, что провести церемонию технически невозможно, так как с телами проводят экспертизы по идентификации.