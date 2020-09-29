Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" будет жестко противостоять попыткам фальсификации местных выборов, которые назначены на 25 октября.

Об этом заявил сопредседатель "ОПЗЖ" в кулуарах Верховной Рады во вторник, 29 сентября, передает пресс-служба политсилы.

Так, политик считает, что нынешние местные выборы могут стать самыми грязными в истории Украины.

Бойко заявил, что первым шагом к масштабным фальсификациям стала отмена выборов в 18 ОТГ Донбасса.

"Фальсификации уже начались. Спусковым крючком этого процесса стало решение ЦИК от 8 августа, когда на базе фальшивых справок глав Донецкой и Луганской ВГА в абсолютно мирных ОТГ Донбасса отменили выборы. Я не могу представить, что это произошло без ведома президента. А это является свидетельством того, что власть сознательно идет на нарушение закона", – сказал Юрий Бойко.

Также он добавил, что сейчас оппозиционеры сталкиваются с целым рядом попыток помешать нормальному избирательному процессу.

"Без каких-либо законных оснований срывают утверждение списков от ОПЗЖ, создаются "клоны" кандидатов-оппозиционеров. На Донбассе, в Мангушском районе, появляются "политические туристы" – в виде бойцов различных парамилитарных структур и воинских подразделений, задача которых – изменить избирательную карту района. И таким образом повлиять на результат волеизъявления, где провластные кандидаты не имеют никаких шансов", – отметил Бойко.

По его словам, попытка лишить людей возможности честно избрать местную власть – это очень позорная и опасная ситуация.

"Такого никогда не было в истории Украины. Тот беспредел, который сегодня устраивает власть, – это губительный и опасный путь. Наша сегодняшняя задача, и я обращаюсь ко всем политическим силам, – обеспечить честный и прозрачный избирательный процесс. "Оппозиционная платформа - За жизнь" не позволит фальсификаторам исказить выбор людей. Мы не допустим, чтобы нечистые на руку политики повели Украину путем хаоса и социальных потрясений", – акцентировал сопредседатель партии.

Напомним, по последним опросам, "Слуга народа" и "Оппоплатформа" продолжают лидировать в рейтинге партий.

Ранее "Оппоплатформа" заявила о подготовке властями при помощи националистов фальсификаций выборов на Донбассе.