США стремятся столкнуть православных и католиков на территории Беларуси, чтобы раскачать ситуацию в республике. В ходе провокаций может быть убит католический священник.

Об этом во вторник, 29 сентября, заявил директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

"По имеющимся данным, США также бесцеремонно вмешиваются в религиозную ситуацию в Белоруссии, стремясь столкнуть представителей православной и католической ветвей христианства. Пытаясь втянуть пока проявляющий сдержанность Ватикан в белорусские события, американцы ведут работу по более активному подключению католических священников к участию в антиправительственных выступлениях", - отметил Нарышкин.

По его мнению, провокаторы таким образом стремятся "существенно повысить антиправительственные настроения среди католиков и подстегнуть их к более активному участию в уличных протестах".

"По замыслу американцев, это должно вынудить Минск на жесткие ответные меры в отношении римско-католической церкви (РКЦ). По имеющимся данным, среди укрывающихся сейчас за рубежом экстремистски настроенных противников нынешних властей Белоруссии вынашивается план резонансной провокации, в ходе которой был бы арестован или даже ранен или убит один из авторитетных священнослужителей РКЦ", - заверил директор СВР.

Нарышкин добавил, что до клира Римско-католической церкви доводятся призывы открыто выступить с критикой действующих властей Беларуси и использовать религиозные мероприятия для ведения "оппозиционной политической пропаганды среди верующих".

Напомним, недавно в российской Службе внешней разведки заявили, что США вместе с европейскими союзниками сыграли активную роль в подготовке белорусских протестов, а конечная их цель - организовать цветную революцию и антиконституционный переворот.

Ранее мы писали, что Соединенные Штаты отказались признать Александра Лукашенко президентом Беларуси после подавления протестов его противников.