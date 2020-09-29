В Брюсселе из-за коронавируса запретили проституцию
Власти Брюсселя приняли решение запретить проституцию для замедления распространения коронавирусной инфекции в городе.
Об этом сообщает "AP".
Кроме того, местные власти закрыли три гостиницы, которые принимают секс-работников, так как ими не были соблюдены меры социального дистанционирования.
Отмечается, что решение запретить проституцию было принято после того, как в городе ввели комендантский час в барах.
Напомним, ранее сообщалось, что самый крупный бордель Европы разорился из-за коронавируса. Деньги борделя были израсходованы за пять месяцев простоя, так как власти Германии запретили деятельность таких заведений, чтобы избежать распространения коронавируса.
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