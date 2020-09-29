Брюссель запретил проституцию, чтобы сдержать Covid-19. Фото: Flickr

Власти Брюсселя приняли решение запретить проституцию для замедления распространения коронавирусной инфекции в городе. 

Об этом сообщает "AP".

Кроме того, местные власти закрыли три гостиницы, которые принимают секс-работников, так как ими не были соблюдены меры социального дистанционирования. 

Отмечается, что решение запретить проституцию было принято после того, как в городе ввели комендантский час в барах.

Напомним, ранее сообщалось, что самый крупный бордель Европы разорился из-за коронавируса. Деньги борделя были израсходованы за пять месяцев простоя, так как власти Германии запретили деятельность таких заведений, чтобы избежать распространения коронавируса. 

Также мы писали, что в Германии посчитали, сколько украинских проституток работают в стране официально.

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