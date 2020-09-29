Кабинет министров Украины перенаправил 756,9 миллионов гривен, предусмотренных в государственном бюджете текущего года на субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг, на реабилитацию людей с инвалидностью.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте правительства.

При этом указывается, что Министерству социальной политики необходимо согласовать данное перераспределение с Комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета.

По данным Минсоцполитики, средний размер субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг в Украине в 2019 году составил 1 200 грн, размер льготы - 750 грн.

В июле текущего года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили около 2,93 млн граждан, а ее средний размер составил 256,7 грн.

Ранее мы писали, что министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что из-за повышения уровня минимальной зарплаты количество людей, которые будут получать субсидию, в следующем году сократится.

Также сообщали, что средний размер субсидии, предоставляемой на оплату ЖКХ на одно домохозяйство, в октябре 2019 года уменьшился на 8,7%, до 492,1 грн.