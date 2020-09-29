Во вторник, 29 сентября, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин, выступая в Раде, еще раз повторил свой тезис о том, что амнистия по Донбассу должна быть всеобщей. Также он заявил, что главным виновником продолжительного конфликта на востоке Украины является экс-президент Порошенко.

Комментируя свои заявления в интервью "Стране", Фокин заявил, что "за всю свою жизнь ни разу не ощущал такого количества укоров и обид". Впрочем, он снова подтвердил свой тезис, что "амнистия должна быть всеобщей, и только тогда в ней будет смысл. Потому что она деморализует противника и сохраняет жизни наших солдат".

"Альтернативы Минским соглашениям не существует, хотя они вызывают множество нареканий", - сказал политик.

Кроме того, Витольд Фокин заявил, что главным виновником продолжения конфликта на Донбассе является Порошенко.

"Почти пятилетнее топтание на одном месте стало следствием двух причин. Первая - Минские договоренности не являются нормативно-правовым актом, то есть они необязательны для исполнения. Но главная причина в том, буду откровенным, что гарант конституции на то время больше заботился о собственном авторитете и власти, а не о народе. Я уже не говорю об огромной прибыльности военного дела", - сказал он.

Кроме того, на вопрос, чего хочет Москва в Трехсторонней контактной группе, Фокин ответил, что это проведение выборов на Донбассе.

"Россия требует того, что конкретно прописано в Минских договоренностях: провести выборы на Донбассе", - сказал он.

На вопрос, идет ли у нас война с Россией, представитель Украины в ТКГ заявил: "ни одного подтверждения, что ведется война между РФ и Украиной, я не вижу".

Напомним, ранее в интервью "Стране" Витольд Фокин заявил, что он считает необходимым провести всеобщую амнистию и дать Донбассу особый статус.

После этого его раскритиковал глава МВД Арсен Аваков, а также бывший секретарь СНБО Александр Турчинов.

Кроме того, после интервью "Стране" Витольда Фокина внесли на "Миротворец".