Министерство обороны Армении опубликовало снимки из Степанакерта, который с первого дня начала эскалации в Нагорном Карабахе находится под обстрелами.

На фото видны опустевшие дворы столицы Нагорного Карабаха, поврежденные и сгоревшие автомобили, следы от пуль, а также мешки с песком, которые, очевидно, служили укрытием.

Фото: t.me/SputnikArmenia

Напомним, 27 сентября ситуация в Нагорном Карабахе обострилась. По состоянию на утро 29 сентября в регионе продолжались бои, город Гадрут атаковали дроны.

Также "Страна" сообщала, что Азербайджан заявил о "полном уничтожении полка" армянской армии в Новом Карабахе.

Между тем, в Минобороны Армении не исключили, что в ходе боевых действий применят ракетные комплексы "Искандер" в Нагорном Карабахе.