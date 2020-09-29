Приморский райсуд Одессы оставил радикала Сергея Стерненко, который подозревается в убийстве человека, под ночной домашний арест.

Об этом во вторник, 29 сентября, сообщил сам подсудимый в своем телеграм-канале.

"Суд дал мне снова ночной домашний арест в городе Киеве", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что прокуроры ходатайствовали выбрать радикалу меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 90 суток без права внесения залога. Однако суд обращение стороны обвинение не поддержал.

Сам Стерненко и его защита просила отпустить его под личные обязательства. Но суд также это не поддержал и оставил прежнюю меру пресечения.

Следующее заседание по делу Стерненко состоится 9 октября в 11:00.

Напомним, подозрение в умышленном убийстве и незаконном ношении оружия Сергею Стерненко вручили 11 июля. Речь идет о событиях, которые происходили еще в 2018 году. Тогда Стерненко догнал Ивана Кузнецова уже после начавшейся между ними стычки и убил его, ударив ножом в сердце.

15 июня суд избрал радикалу меру пресечения в виде домашнего ареста. А досудебное расследование по делу Стерненко в СБУ завершили 26 июня 2020 года.

Также мы писали, что в четверг, 6 августа, Шевченковский районный суд Киева рассмотрел ходатайства о продлении домашнего ареста радикалу Сергея Стерненко, назначив ему ночной домашний арест до 21 сентября.