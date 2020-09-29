Звезда боевиков, легендарный Жан-Клод Ван Дамм покинул украинскую столицу вместе со своей пассией Аленой Кавериной из Кривого рога. У актера закончились съемки сцен в Киеве для сериала, который готовит NETFLIX.

Как уже писала "Страна", с июля всемирно известный киноактер жил и работал у нас. Для съемок время от времени перекрывали улицы в разных частях украинской столицы. Некоторым счастливчикам удавалось подсмотреть, как Жан-Клод с наклеенными усами и в униформе спецназа играет престарелого Джеймса Бонда в комедийном боевике. А Киев - исполняет роль небольшого французского городка, где по сценарию развиваются события многосерийного фильма. Затем еще часть эпизодов отсняли в павильонах компании Starmedia на Троещине.

Рабочие будни съемочной группы в Киеве, фото: instagram.com

Во время своего пребывания в Украине, актер начал традицию под названием "Кофе с Ван Даммом". Он регулярно выходил в прямой эфир на своей странице в Instagram и за чашкой американо болтал с поклонниками на житейские темы. Видео записывал в банном халате в номере своего отеля. По нашим данным, вместе со спутницей, они остановились в люксе Fairmont Grand Hotel. Их номер с видом на Днепр стоил 15 000 грн в сутки. А последние пару дней перед отъездом Ван Дамм с Кавериной провели в гостинице Premier Palace, что неподалеку Бессарабки.

В соцсетях Ван Дамм рекламирует продукцию со своими инициалами, на днях стал продавать защитные маски имени себя, фото: instagram.com

На днях Жан-Клод опубликовал видеопослание, где поделился, что выучил несколько украинских слов. Например, он теперь знает, что на прощание у нас говорят "Чао-какао!". И на удивление, произнес он это без малейшего акцента.

Украинская подружка женатого актера позирует на балконе люкса с видом на Днепр, фото: instagram.com

Алена Каверина, которая более 10 лет по всему миру сопровождает актера, написала у себя в соцсетях: "Как же тоскливо. З месяца пролетели очень быстро. Организм устал, но заканчивать работу вообще не хочется. Огромная благодарность всем, кто был рядом, ещё раз убедилась, что наши люди самые работящие и душевные. Буду за всеми скучать".

Теперь остается ждать весеннего киносезона, на который запланирована премьера сериала "Последний наемник" с Ван Даммом. И искать сцены, снятые в знакомых нам пейзажах Шулявки, Подола и Лукьяновки.

Среди актеров сериала заявлена и одна наша кинозвезда, фото: instagram.com

Кстати, режиссер многосерийки Давид Шарон во время съемок в Киеве заявил, что в эпизодах можно будет увидеть украинского актера Алексея Горбунова и поделился общим фото с площадки.

Напомним, ранее "Страна" писала, что Святослав Вакарчук отдыхает на вилле в Турции за 23 500 грн в сутки.