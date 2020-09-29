В Киеве правоохранители задержали мужчину, который ограбил и изнасиловал несовершеннолетнюю девушку.

Об этом информирует "Киев оперативный" на своей странице в Facebook, во вторник. 29 сентября.

"8.09.2020 в Подольский УП ГУНП в г.Киеве поступило сообщение по "102" о совершении насильственных действий в отношении несовершеннолетней", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, насильником оказался 51-летний ранее судимый мужчина. Отмечается, что он предварительно договорился о встрече с 17-летней девушкой. Поводом стала продажа бумаги для рисования. "Воспользовавшись наивностью юной девочки, средь бела дня негодяй затащил несчастную в лес и, применяя физическую силу, изнасиловал!" - добавили в сообщении.

Также он отобрал у девушки деньги и электронную книгу. Насильника удалось задержать в тот же день. Он сознался в содеянном. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Также сообщали, что в Винницкой области пьяный родственник изнасиловал 6-летнюю девочку, которая попала в больницу.