Сегодня в парламенте устроили публичные разборки Витольду Фокину - представителю Украины в Трехсторонней контактной группе из-за его интервью "Стране". Он пришел на заседание комитета по организации государственной власти и местному самоуправлению. Его контролируют "слуги народа".

Именно этот комитет одобрил скандальное постановление Рады о местных выборах, где говорится об отказе исполнять Минские соглашения в части выборов на территории ОРДЛО.

Изменить это постановление требует Россия, которая из-за него заблокировала переговоры в ТКГ. И Фокин должен был по идее уговаривать нардепов поменять постановление. Тем более, что раньше к этому призывал и вице-премьер Алексей Резников.

Но по факту это депутаты "уговаривали" престарелого политика - отказаться от своих слов по особому статусу Донбасса и амнистии сепаратистам, которые Фокин озвучивал в августовском интервью "Стране". От него требовали извинений и даже спрашивали, чей Крым.

Особенно нападали на 87-летнего политика депутаты, которые годятся ему во внуки. По их задумке, вероятно, это должно было выглядеть как "публичная порка" первого премьера независимой Украины. В идеале с последующим "покаянием". Но на самом деле вышло по другому - Фокин занял жесткую принципиальную позицию и от своих слов не отказался.

А депутаты (включая "слуг народа") выставили себя противниками мирного урегулирования на Донбассе и Минских соглашений. А значит именно на них, а также на президенте (который контролирует большинство депутатов) и будет лежат ответственность за блокирование переговорного процесса.

"Страна" проследила за скандальным заседанием комитета.

Как травили Фокина после интервью "Стране"

В интервью "Стране", которое вышло 29 августа, Витольд Фокин заявил, что считает необходимым провести всеобщую амнистию и дать всему Донбассу (а не только ОРДЛО) особый статус.

"Еще важный вопрос об амнистии. И с той стороны, и с другой стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция — нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса" - поделился Фокин.

При этом он отметил, что должен быть компромисс: "Именно в разговоре с российской стороной и представителями Донбасса мы должны добиться взаимных уступок. Если мы согласимся с их требованием всеобщей амнистии, они, думаю, пойдут нам навстречу и откажутся от требования менять Конституцию для спецстатуса".

Также Витольд Фокин подчеркнул, что выполнение Минских договоренностей — это единственный путь к миру и не исключил прямых переговоров с руководителями "ДНР" и "ЛНР".

После таких высказываний замглаву ТКГ раскритиковал министр МВД Арсен Аваков, а также бывший секретарь СНБО Александр Турчинов.

"Ни один наш солдат не должен погибать из-за нелепых политических спекуляций. Поэтому заявление представителя Украины в ТКГ Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе для всей территории Донбасса является провокационным и не соответствующим национальным интересам", - заявил Аваков.

"Это - проявление не просто старческого маразма. Это демонстративный переход доверенного лица Зеленского на сторону страны-агрессора и протягивание антигосударственной позиции, которая отражает стратегические интересы Путина", - раскритиковал высказывания Фокина экс-глава СНБО Турчинов.

По его словам, если Фокин и Кравчук не будут отозваны из ТКГ и против них не будут открыты уголовные дела, это означает, что озвучиваемые ими тезисы полностью согласованы с "зеленой властью".

Кроме того, после интервью "Стране" Витольда Фокина внесли на "Миротворец". Анкета политика появилась на сайте 31 августа.

Анкета экс-премьера Украины на "Миротворце"

Фокину вменили в вину несколько "преступлений": "сознательное участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественно политической жизни в Украине; отрицание российской агрессии; манипуляцию общественно значимой информацией и "участие в попытках легализации российско-террористических формирований на оккупированной части Донецкой и Луганской областей".

А саму "Страну" позже обвинили в том, что издание якобы отредактировало согласованный текст интервью с Витольдом Фокиным. В частности, этот фейк в телеэфире озвучил вице-премьер Алексей Резников.

Резников заявил, что в "настоящем" интервью отмечалось, что "надо принимать амнистию, кроме тех, у кого руки в крови".

"Это "уважаемое" издание вычеркнуло его ответ полный и написало, как им захотелось. Потому у нас был серьезный разговор с Витольдом Павловичем, он честно признался, сказал, что "друзья, я 25 лет был на пенсии, был вне медийного поля, я воспринимаю мир немного иначе"... Мы сделали из этого выводы. Я вам точно скажу, что все члены украинской делегации занимают проукраинскую позицию", - заверил Резников.

Резников не первый привел этот фейк. Он повторил его вслед за членом украинской делегации в ТКГ Сергеем Гармашем.

Тогда же главный редактор "Страны" Игорь Гужва заявил, что обвинения в адрес нашего издания абсолютно лживые.

"Член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш распространил лживую информацию о том, что якобы "Страна" убрала фразы из согласованного текста интервью с Витольдом Фокиным.

Так, Гармаш говорит, что в тексте интервью, которое согласовал Фокин, касательно амнистии была фраза "кроме тех, у кого руки по локоть в крови", которую "Страна" якобы затем из публикации убрала.

Это ложь. Файл с согласованным текстом интервью журналист "Страны" Денис Рафальский получил в субботу, 29 августа, на свою электронную почту в 10.10. Фраза по амнистии там звучит так же, как и в тексте опубликованного интервью" - написал Игорь Гужва.

Более того, сам Витольд Фокин также опроверг заявления о том, что "Страна" якобы исказила его слова в интервью. "Хотел бы поблагодарить журналистов за профессиональную работу. Никаких претензий к изданию у меня нет", - сказал Фокин.

Он уточнил, что, когда говорил об искажении его заявлений, имел в виду интерпретации другими СМИ и комментаторами его слов, сказанных в интервью "Стране". "Извратили мои слова представители масс-медиа, которые принадлежат к партии войны", - заявил Фокин "Стране".

Тем не менее, сегодня, в стенах парламента эта травля продолжилась.

Публичная порка

Визит Фокина в Раду предварялся анонсом на сайте парламента. Там говорилось, что предметом обсуждения станут заявления политика в СМИ. Речь об уже цитированном интервью "Стране" от 29 августа. В сообщении на сайте наше издание не упоминалось, но на заседании комитета звучало.

Заседание с участием Витольда Фокина вел нардеп от "Голоса" Роман Лозинский - замглавы комитета по местному самоуправлению. Он стал недавно известен участием в столкновениях с полицией под судом над радикалом Сергеем Стерненко, которого подозревают в умышленном убийстве человека.

Фокину дали вступительное слово. Он сказал, что после интервью "Стране" "за всю свою жизнь я ни разу не ощущал такого количества укоров и обид". При этом ни от одного своего тезиса Витольд Павлович не отказался.

Он подтвердил ранее сказанные слова, что "амнистия должна быть всеобщей, и только тогда в ней будет смысл. Потому что она деморализует противника и сохраняет жизни наших солдат". Также он заявил, что "альтернативы Минским соглашениям не существует, хотя они вызывают множество нареканий".

Фокин заявил, что главным виновником продолжения конфликта на Донбассе является Порошенко.

"Почти пятилетнее топтание на одном месте стало следствием двух причин. Первая - Минские договоренности не являются нормативно-правовым актом, то есть они необязательны для исполнения. Но главная причина в том, буду откровенным, что гарант конституции на то время больше заботился о собственном авторитете и власти, а не о народе. Я уже не говорю об огромной прибыльности военного дела".

Далее начались реплики депутатов. На вопрос, чего хочет Москва в Трехсторонней контактной группе, Фокин ответил: "Россия требует того, что конкретно прописано в Минских договоренностях: провести выборы на Донбассе".

На вопрос, идет ли у нас война с Россией, представитель Украины в ТКГ заявил, что "ни одного подтверждения, что ведется война между РФ и Украиной, я не вижу". Это вызвало возмущенный гул. Фокину начали напоминать, что Россия - страна-агрессор. А нардеп Соломия Бобровская от "Голоса" посоветовала: "Не нужно бояться быть врагом Российской Федерации".

Обращало на себя внимание, что на Фокина налетели как представители лагеря "ЕС-Голос", так и "слуги народа". Депутат Александр Качура заявил Витольду Павловичу, что впредь лучше бы ему озвучивать не свои мысли по поводу конфликта на Донбассе, а "консолидированную позицию" украинской делегации в ТКГ.

Но это было еще вежливо по сравнению с тем, что заявил замлавы комитета Лозинский. Он потребовал от политика, который на 60 лет его старше, извинений за мысли, высказанные в интервью "Стране". Нардеп "Голоса" целых две минуты читал Фокину морали и по итогу поинтересовался, чей Крым.

Все это было настолько нелепо, что в конце этой речи отдельные участники собрания начали перебивать Лозинского и выкрикивать с места: "Нужно же иметь хоть какой-то такт!"

Фокин в ответ на тираду Лозинского заявил, что Конституция дает ему право на свободное выражение мыслей.

Другой нардеп вскочил с места и начал допытываться, почему Фокин не был на фронте и не общался с ветеранами. Тот поинтересовался, в качестве кого ему нужно было туда ездить (до назначения в ТКГ экс-премьер находился на пенсии).

Многие депутаты начали предъявлять представителю в ТКГ претензии за его слова по амнистии. В ответ слово взял нардеп от "Оппозиционной платформы" Ренат Кузьмин. Он напомнил коллегам, что вопрос амнистии был решен еще в 2014 году специальным законом, который приняла Рада, но спикер Турчинов его так и не подписал.

Кроме того Кузьмин призвал быть повежливее с 87-летним политиком.

"Большинство из вас по возрасту годитесь Фокину в дети или внуки. Имейте уважение к его седым волосам", - заявил он. Его поддержала коллега по фракции Татьяна Плачкова.

Последний скандал на заседании комитета с Фокиным был языковой.

Адвокат Елена Бережная начала задавать вопрос Витольду Павловичу. Но замглавы комитета Лозинский ее перебил и потребовал перейти на украинский язык.

Елена Бережная по центру

Бережная сослалась на 10 статью Конституции, которая обеспечивает свободное развитие русского языка. Однако Лозинский и другие нардепы начали на нее кричать. Адвокат в ответ заявила, что она не представитель власти и переходить на мову не станет.

В итоге после минуты препирательств ей дали еще одну минуту на вопрос, который таки прозвучал на русском языке.

В заключение Фокин сказал, что все претензии, которые выдвигаются к нему, нужно выдвигать к тем, кто подписал Минские соглашения - поскольку все тезисы об амнистии и особом статусе заложены именно в этом документе. "Спорьте не с Фокиным, а с Минскими соглашениями", - посоветовал политик.

Что это было?

После того, как комитет заслушал Фокина, он проголосовал за проект постановления, которое осуждает его заявления в интервью "Стране".

Если Рада его примет, то обратится к президенту Зеленскому "о недопущении предательства национальных интересов в ходе осуществления политико-дипломатических мер для остановки агрессии РФ против Украины".

В документе говорится об "угрозах" суверенитету Украины, которые якобы содержатся в заявлениях Фокина. И выдвигается требование к Зеленскому их "осудить". А самого Витольда Павловича отозвать из украинской делегации.

Второе требование - инициировать на уровне СНБО меры противодействия "деструктивной пропаганде РФ".

Ренат Кузьмин, опубликовавший проект постановления, считает, что Фокина использовали втемную.

"Власти всего-то нужно было протянуть его через Раду и именно для этого им и нужен был Фокин. Они пригласили его для легализации своего позорного решения: осудить, не допустить, запретить... Фокин просто не понял, что используют его втёмную.

Выводы: действующей власти мир не нужен. Мира при этой власти не будет. Фокин ситуацию не спасёт. ТКГ по Донбассу — ширма, дымовая завеса, прикрытие. Прикрываясь красивыми словами и патриотическими лозунгами, власть продолжит войну на Донбассе в угоду западным хозяевам, а территория Украины будет использована исключительно как "поле боя", - написал депутат в Facebook.

То есть вместо того, чтобы изменить скандальное постановление Рады и разблокировать минский процесс, депутаты наоборот - лоббируют постановление об отзыве наиболее адекватного члена ТКГ и требуют от президента осудить его высказывания. А значит - осудить сами Минские соглашения, которые просто цитировал Фокин.

Это значит, что постановление о выборах никто уже менять не станет. Что, в свою очередь, как заявлял ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, полностью заблокирует переговорный процесс по Донбассу.