Главные конкуренты на предстоящих выборах президента США - действующий президент Дональд Трамп (республиканец) и экс-вице-президент Джо Байден (демократ) - провели первый тур дебатов.

Он состоялся в университете Кейс Вестерн Ризерв в Кливленде (штат Огайо). Его транслировали ведущие телеканалы США. Перебранка - а по-другому это не назовешь - длилась полтора часа.

Соперники осветили шесть самых важных тем - пандемию коронавируса, состояние экономики, расовые проблемы и протесты, назначений судей в Верховный суд, честность выборов и свое прошлое. Для аргументов по каждому пункту у Трампа и Байдена было 15 минут. Однако по ходу пьесы все смешалось - оба кандидата перебивали и оскорбляли друг друга.

Проследили за первым туром словесного поединка Байдена и Трампа.

Об Украине, России и взятках сыну

Большой отрывок беседы был посвящен сыну Байдена Хантеру, который в бытность его отца вице-президентом получал миллионы долларов из Украины и России, оказывая там консультационные услуги и входя в советы разных компаний.

Трамп спросил у Байдена о полученных его сыном 3.5 млн долларов от жены бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батуриной. А также о выплатах от украинской "Бурисмы" (газодобывающая компания экс-министра экологии Николая Злочевского, куда Байден-младший входил в совет директоров).

Байден ответил: "Мой сын ничего плохого не делал". Также демократ добавил, что "это неправда". Трамп спросил несколько раз о 3,5 млн. долларов "из Москвы", но Байден все отрицал.

Вот отрывок диалога:

Трамп: Мне просто любопытно. Жена мэра Москвы (Елена Батурина - Ред.) три с половиной миллиона долларов прислала ему (сыну Байдена – Хантеру – Ред.). За что? Что он такого сделал? Чем он заслужил?

Байден: Это неправда. Все это неправда.

Трамп: Да? Он что не получал 3,5 млн долларов?

Байден: Всё это полностью дискредитировано было уже.

Трамп: Он что не получал 3,5 млн? Он что не получал 3,5 млн? (повторил этот вопрос подряд несколько раз)

Байден: Ничего из этого не соответствует действительности.

Трамп: Это факт! 183 000 в месяц ему платили (сыну Байдена Хантеру – Ред.) при том, что у него никакого опыта не было в области энергетики. Компания украинская платила ему (речь тут о деле "Бурисмы" - Ред.)

Байден (обращаясь к зрителям): Он не дает мне ответить, потому что у меня правда. Его позиция уже давным-давно была оспорена.

Трамп: Кем? Вашими СМИ? Потому что вы отказываетесь об этом говорить

Байден: СМИ и Всемирным банком. Всеми.

Трамп: Джо, я хочу спросить у тебя. Он получил 3,5 млн долларов от Москвы.

Байден: Люди выступали под присягой и говорили про хорошо выполненную работу. Представители его (указывает на Трампа - Ред.) администрации. Я дам вам список этих людей. Вы уволили их, потому что они хорошо работали.

Трамп: Раз уволил, значит плохо работали.

Байден: С этим клоуном трудно и слово сказать.

Трамп: Три с половиной миллиона долларов, Джо. От Москвы. Чем это ваш сын заслужил?

Через небольшой промежуток время Трамп сказал, что "Байден угрожал Украине, что миллиарды долларов не пойдут туда" (речь о "плёнках Деркача", на которых есть запись шантажа Порошенко деньгами МВФ, если не сменят генпрокурора, открывшего дела на "Бурисму") Байден снова решил не отвечать прямо, затем тема разговора сменилась. Но к разговору о деньгах сына Байдена еще возвращались.

Так, Байден назвал Трампа "марионеткой Путина", заявив, что в свою бытность вице-президентом "я соперничал с Путиным на равных, а он марионетка Путина. Он ничего не может сказать о Путине". "Твой сын 3,5 миллиона долларов получил от Москвы", - сказал ему в ответ Трамп.

"У него не было работы (Хантера Байдена – Ред.) до тех пор, пока ты не стал вице-президентом. А после этого он заработал целое состояние в Москве, Украине, Китае", - настаивал Трамп.

После этого через время Трамп снова спросил, за что и как Хантер Байден получил десятки миллионов долларов. "Я бы хотел, чтобы американские слушатели услышали о чём-то более значимом", - снова перевёл тему Байден. Позже он рассказал, что у его сына была проблема с наркотиками. "Он её поборол, он работал над этим работал. Я им горжусь", - сказал Байден.

Отметим, что данные о 3,5 млн для Хантера Байдена от жены мэра Москвы, а также о деньгах от украинской "Буризмы" имелись в недавно опубликованном официальном отчёте Сената США, который контролируют представители Республиканской партии.

"Ты заткнешься?" Что еще интересного было на дебатах

При встрече Трамп и Байден рук не пожимали.

Отметим, что с самого начала дебатов Дональд Трамп смотрит только на Байдена. Тот в свою очередь долгое время старался на Трампа не смотреть и фактически обращался к ведущему дебатов и камерам.

Открыла дебаты тема назначения судьи Верховного суда США по квоте республиканцев. Это может изменить предвыборный расклад и дать республиканцам преимущество, если судьбу выборов будут в итоге решать судьи (как это уже бывало не раз). Байден призвал назначить судью после выборов, но Трамп заявил, что сделает это до.

Первая перепалка началась вокруг медстрахования. Байден заявил, что вернет программу Obamacare по расширению медстраховки, а Трамп ответил, что это лишит страхования 180 миллионов американцев.

Далее препирательства шли уже без остановки. Президент все время перебивал и Байдена, и ведущего. На что оппонент от демократов заявлял "продолжай тявкать, парень" или предлагал замолчать: "Ты заткнешься, мужик?".

Еще одна претензия Трампа к Байдену - при его руководстве страной от ковид "умерли бы миллионы". Также президент завернул в адрес оппонента витиеватое оскорбление: "Никогда не используй слово "умный" по отношению ко мне, Джо. Потому что в тебе ничего умного нет!"

На дебатах Дональд Трамп показывал свою медицинскую маску с гербом США и заявил, что Байден "всегда носит маску". Имея в виду, неискренность своего визави. Также он назвал его "номером два" (Number two), что на сленге означает испражнения.

В американских СМИ, видимо, поэтому назвали дебаты shitshow ("говношоу").

Байден в долгу не оставался и назвал Трампа "щенком Путина". "Он щенок Путина, он до сих пор ничего не сказал ему о выплатах за головы американских военных в Афганистане", - заявил бывший вице-президент, комментируя историю с талибами, которые якобы убивали американских солдат по заказу из Кремля.

Затронули кандидаты и тему "черного майдана" в США:

Байден: Это президент, который использует все, как собачий свисток, чтобы попытаться вызвать расистскую ненависть и раскол.

Трамп: Вы обращались с чернокожими примерно так же плохо, как и со всеми остальными в этой стране.

Часть дискуссии была посвящена подсчету голосов. Трамп назвал "катастрофой" голосование по почте, которое контролируют демократы. Он заявил, что это затянет подсчет "на годы". Также он предположил, что позовет людей на протесты, если голосование будет нечестным.

"Если это честные выборы, то я на сто процентов согласен (отказаться от протестов - Ред.). Я вижу, как манипулируют десятками тысяч бюллетеней, не могу с этим смириться", - заявил президент.

Байден заявил, что при нем американская экономика вырастет на триллион долларов "за счет покупки американских товаров". При этом он заявил, что повысит налог на корпорации с 21 до 28%. "Почему вы этого не сделали с Обамой, когда были вице-президентом?", - спросил на это Трамп.

Байден отреагировал, что они с Обамой оставили Трампу "процветающую экономику, а он все профукал".

Полное видео дебатов

Хулиган и наркоман. Как обменивались любезностями перед дебатами

В принципе, что будет на этих дебата, было понятно по их подготовке, которая напоминала традиционные оскорбления перед боксерским поединком. Подготовка к дебатам сопровождалась резкими заявлениями кандидатов, которые "разогревали" публику.

А накануне Дональд Трамп заявил, что намерен требовать прохождения Байденом теста на наркотики. Об этом действующий президент написал в Twitter.

"Я буду настойчиво требовать теста на наркотики сонного Джо Байдена до или после дебатов во вторник вечером. Конечно, я также соглашусь сдать его. Его дискуссионные выступления, мягко говоря, установили рекорд неуравновешенности. Только ли наркотики могли вызвать это несоответствие?" - написал Трамп.

Это не первый такой подкол Трампа. Ранее он заявлял, что Байдена нужно проверить на употребление допинга, поскольку "в последнее время он нормально выступает на публике, что для него нехарактерно".

Также Трамп не раз выражал уверенность, что Байден не сможет дискутировать с ним на равных, в том числе из-за преклонного возраста. Трампу -74 года, Байдену - 77.

В свою очередь Байден предложил Трампу выяснить на дебатах, кто из них умнее. "Я не могу дождаться возможности сравнить мои когнитивные способности с когнитивными способностями человека, против которого я веду предвыборную борьбу", - заявлял Байден журналистам.

Также он сказал, что знает, как обращаться с такими, как его соперник: "Я надеюсь, что я не попаду в ловушку и не стану ссориться с этим парнем, потому что это единственное место, где ему комфортно. Я знаю, как обращаться с хулиганами".

Второй тур ожидается 15 октября. Трамп и Байден должны будут отвечать на вопросы аудитории. Третий тур пройдет 22 октября.

Кандидаты в вице-президенты Майк Пенс и Камала Харрис встретятся на дебатах один раз - 7 октября.

Дебаты дают возможность кандидатам напрямую обратиться к миллионам избирателей со своей программой. За этим обычно следят десятки миллионов американцев.

Выборы президента США в 2020 году состоятся 3 ноября.

Рейтинг и поддержка Трампа и Байдена перед выборами

По состоянию на конец сентября рейтинги Трампа и Байдена согласно опросам практически равны (им дают 45 и 47% соответственно). При этом после введения карантина и начала массовых протестов в США позиции Трампа стали падать, но в начале осени социологи отмечают их укрепление.

Традиционно большинство штатов почти всегда голосуют одинаково, отдавая предпочтение республиканцам либо демократам. Поэтому особо ожесточенная борьба развернется за голоса в нескольких штатах, в которых по сути решится судьба выборов.

Во время выборов президента в США каждому штату предоставляют количество голосов в зависимости от населения - коллегия выборщиков. В общей сложности они дают 538 голосов, а для победы кандидату нужно набрать 270. При этом в некоторых штатах голосов в коллегиях выборщиков больше, чем в остальных, поэтому на них часто тратят больше времени и сил во время предвыборных кампаний.

За какие штаты идет борьба