В Стамбуле построили новых христианский храм впервые за почти 100 лет. Фото: Pixabay

В районе Бакыркёй в европейской части Стамбула за несколько месяцев построили первый христианский храм с 1923 года. 

Об этом сообщает "Интерфакс" во вторник, 29 сентября. 

Прихожанами станут сирийские христиане-монофизиты. Около церкви будет находиться резиденция митрополита сирийской православной церкви Юсуфа Четина, возглавляющего местную сирийскую общину.

В данный момент на территории Турции проживает около 25 тысяч сирийских христиан, в основном в пригородах Стамбула.

Строительство первого за 97 лет христианского храма местные СМИ считают ответом руководства страны на критику международного сообщества из-за превращения стамбульского собора святой Софии в мечеть.

Напомним, ранее власти Турции решили превратить в мечеть старейший православный монастырь Стамбула.
 

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться