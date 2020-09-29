В районе Бакыркёй в европейской части Стамбула за несколько месяцев построили первый христианский храм с 1923 года.

Об этом сообщает "Интерфакс" во вторник, 29 сентября.

Прихожанами станут сирийские христиане-монофизиты. Около церкви будет находиться резиденция митрополита сирийской православной церкви Юсуфа Четина, возглавляющего местную сирийскую общину.

В данный момент на территории Турции проживает около 25 тысяч сирийских христиан, в основном в пригородах Стамбула.

Строительство первого за 97 лет христианского храма местные СМИ считают ответом руководства страны на критику международного сообщества из-за превращения стамбульского собора святой Софии в мечеть.

Напомним, ранее власти Турции решили превратить в мечеть старейший православный монастырь Стамбула.

