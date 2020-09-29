В Верховной Раде хотят наказывать нардепов за игнорирование ношения защитной маски. В частности, первый заместитель главы парламента Руслан Стефанчук призвал министра МВД Арсена Авакова штрафовать народных депутатов за отсутствие маски при нахождении в сессионном зале. Об этом стало известно во время сегодняшнего заседания Рады.

Стефанчук заявил, что уже устал напоминать нардепам, что в сессионном зале необходимо надевать маски и соблюдать санитарно-эпидемиологической меры, которые защитят от коронавируса.

"Я хочу обратиться к министру внутренних дел Украины, чтобы в конце концов начали штрафовать народных депутатов за невыполнение ими требований, которые касаются соблюдения мер индивидуальной гигиены", - заявил Стефанчук.

Напомним, что сегодня стало известно о заражении коронавирусом лидера фракции "Голос" Киры Рудык.

Также мы сообщали, что в украинской армии еще 32 человека заразились коронавирусом, всего Covid-19 болеют 614 военных.