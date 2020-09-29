По состоянию на вторник, 29 сентября, только один регион в Украине соответствует критериям Минздрава по готовности к смягчению карантина. Во всех областях, кроме Кировоградской, показатель заболеваемости за 14 дней на 100 тысяч населения превышает максимально допустимый (40).

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные пресс-службой Минздрава.

При этом по количеству коек в учреждениях, определенных для приема пациентов с Covid-19, а также охвату тестированием за последние семь дней все регионы соответствуют нормам, установленным министерством.

В целом показатель заболеваемости в стране составляет 118,8 человек на 100 тысяч населения за последние 14 дней. Худшие показатели наблюдаются в Тернопольской и Черновицкой областях: 355,2 и 209,6 соответственно.

Напомним, по состоянию на утро 29 сентября количество зараженных коронавирусом в Украине выросло на 3 627 человек.

Также мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе объявил о второй волне коронавируса. "Страна" разбиралась, почему это произошло и грозит ли Украине тотальный карантин.