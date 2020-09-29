Увеличение количества больных коронавирусной инфекцией в Киеве и других регионах связано с естественным ростом острых респираторных вирусных инфекций.

Об этом заявил начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в комментарии УНН.

"Мы фиксируем естественный рост острых респираторных вирусных инфекций. Коронавирус относится к ним. Эта ситуация сегодня полностью прогнозируема. Ежедневно мы регистрируем антирекорды по всем регионам и городу Киеву. Это связано с ростом (заболеваемости - ред.) острыми респираторными вирусными инфекциями, к которым принадлежит и коронавирус. Мы будем ежедневно фиксировать увеличение заболеваемости", - сказал он.

По его словам, попадание городов, в частности, Киева, в "красную" зону касается определения показателей на уровне Кабинета министров. В данный момент этот показатель составляет 160 на 100 тыс. населения за две недели по заболеваемости в регионе. Его применяют как для крупных мегаполисов с 1-1,5 млн жителей, так и для небольших городов, объяснил Рубан. Он добавил, что показатель вхождения в "оранжевую" или "красную" зону является исключительно статистическим.

На вопрос о том, фиксируют ли в столице вспышки на фоне роста заболеваемости COVID-19, он заявил, что "вспышки обязательно фиксируются".

"Это, повторяю, острая респираторная вирусная инфекция, которая обязательно за собой несет вспышки заболеваемости. Прежде всего попадают во вспышки общежития, детские учебные заведения, организованные коллективы. В топе у нас на сегодня находятся из организованных коллективов работники банков, финансовой сферы, где есть факторы прежде всего несоблюдения противоэпидемических мероприятий. Второй фактор - это нарушение микроклимата в помещении, то есть отсутствует вентиляция, отсутствие проветривания", - рассказал начальник ГУ Госпродпотребслужбы в столице.

Также он порекомендовал относится к коронавирусу, как к тяжелой болезни, защищать группы риска и проводить профилактические мероприятия в помещениях.

Напомним, по данным на утро 29 сентября, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло на 3 627 человек.

Также сообщалось, что с октября ожидается рост смертельных исходов Covid-19.