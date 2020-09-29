Народный депутат от "Слуги народа" и кандидат в мэры Киева Ирина Верещук записала новое видео, снова представ в образе с зеленым зонтом и желтым дождевиком.

Видео нардеп опубликовала в TikTok.

По сюжету кандидат преследует мужчину, который промахнулся мимо урны выбрасывая мусор на улице. Так, Верещук появляется везде, где пытается от нее скрыться нарушитель. Она находит его даже в мужском туалете. В финальной части видео мужчина возвращается на место, где намусорил, поднимает бумажку и выбрасывает ее в урну. Затем Верещук с одобрением аплодирует.

"Пани мэр не позволит замусоривать столицу", – сказано в описании ролика.

Напомним, 20 сентября "Слуга народа" официально утвердила Верещук как кандидата на пост мэра столицы. В июле Верещук выиграла праймериз на должность мэра Киева.

Как известно, местные выборы назначены на 25 октября. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

23 сентября Верещук завела аккаунт в популярной китайской соцсети TikTok. В первой же публикации она раскритиковала Кличко за неумение вести TikTok.

4 сентября, в эксклюзивном комментарии "Стране", она раскрыла секреты съемок предвыборного ролика. В нем Верещук предстанет в образе Мэри Поппинс, летящей на зонтике. Также она подтвердила информацию о том, что в съемках ролика кроме нее снимается дублёр.