В Киеве задержаны трое мужчин по подозрению в издевательстве над бездомными. По данным следствия, злоумышленники, которым от 20 до 47 лет приходили по ночам в заброшенное здание по улице Обсерваторной в Шевченковском районе столицы, где ночевали бездомные.

Каждый раз они выбирали себе новую жертву и устраивали над ней расправу, снимали происходящее на видео и публиковали это в соцсети. Преступления были совершены в период с 15 августа по 5 сентября 2020, сообщается на сайте прокуратуры Киева.

"Злоумышленники сначала представлялись правоохранителями, после чего сразу распыляли в лицо потерпевшим перечный газ, чтобы дезориентировать. После этого начинали их жестоко избивать, нанося удары руками и ногами, а также деревянной битой или кирпичом. На просьбы пострадавших не трогать их, злоумышленники не реагировали. Более того, свои действия они снимали на мобильный телефон и в дальнейшем выкладывали запись в телеграмм-канал", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, в одном из эпизодов после нападения на бездомного злоумышленники также отобрали у него мобильный телефон и 1000 гривен.

По месту жительства троих задержанных киевлян провели обыски, в ходе которых изъяты вещественные доказательства, подтверждающие их причастность к избиениям бездомных.

Задержанным сообщено о подозрении сразу по нескольким статьям: пытки, нанесение тяжких телесных повреждений, хулиганство, незаконное проникновение в жилище с применением насилия, самовольное присвоение властных полномочий, грабеж. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы. Также проверяют их причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее "Страна" писала о том, что во Львове подростки жестоко убили двоих бездомных ради 200 грн и записали свои издевательства на видео.

Также мы сообщали, что киевлянке сообщили о подозрении за регулярные издевательства над матерью.