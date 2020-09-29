Конституционный суд Украины перенес рассмотрение дела касаемо закона об открытии рынка земли в Украине. Заседание было назначено на 29 сентября, но из-за неявки представителя президента в КСУ его перенесли.

Об этом в Facebook сообщила нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталья Королевская.

"Сегодня Конституционный суд Украины должен был рассмотреть важнейший для всей страны вопрос - отмену решения Зе-власти о распродаже украинской земли. Но заседание так и не состоялось, так как постоянный представитель президента в КСУ Федор Вениславский без каких-либо на то причин так и не явился в суд", - написала Королевская.

Наталья Королевская заявила, что она и ее коллеги настаивают на трех требованиях: провести распаевку земель между всеми гражданами Украины; вынести вопрос о продаже земли на Всеукраинский референдум; категорически запретить продажу земли иностранцам.

Напомним, Рада приняла закон о продаже земли 30 марта, голоса дали "слуги народа", партии Порошенко и Вакарчука.

Однако нардепы из ОПЗЖ и "Батькивщины" выступили против. В Конституционный суд еще весной поступили две жалобы на закон о продаже земли.