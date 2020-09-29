Владимир Жмак, который недавно занял пост руководителя "Укрзализныци" заявил, что не видит необходимости в сотрудничестве с оператором железных дорог Германии Deutsche Bahn.

Об этом он заявил в интервью "Экономической правде", опубликованном во вторник, 29 сентября.

"В настоящее время я не вижу возможности и смысла привлекать иностранных специалистов. При всем уважении к Deutsche Bahn, что касается грузоперевозок, то нас трудно сравнивать. В Европе грузовые ж/д перевозки не столь жизненно важны, как в Украине. Германия, Австрия, даже Польша имеют очень развитые сети автобанов, поэтому железной дороге конкурировать с ними нет смысла. Пассажирские перевозки там получают финансовую помощь от правительства. Это общеизвестная история. Поэтому сейчас, учитывая экспертизу, которая есть у меня и моей команды, я не вижу необходимости привлекать каких-то международных консультантов", - сказал Жмак.

Он также анонсировал назначение бывшего руководителя грузинской железной дороги Ираклия Эзугбаи на пост ответственного за грузовые перевозки в "Укрзализныце".

"В Одессе Ираклий был советником Саакашвили по инфраструктурным вопросам. Он в течение семи лет возглавлял грузинскую железную дорогу, у него большой опыт в этой области. Поскольку в круг моих обязанностей входили все инфраструктурные вопросы, то мы с Ираклием очень тесно работали по портам, железной дороге и автодорогам. В течение года я убедился, что Ираклий - специалист очень высокого класса. Когда мне предложили принять участие в конкурсе, я, в первую очередь, обратился к нему за советом по его опыту реформирования грузинской железной дороги (...) Когда я выиграл конкурс, конечно, первым человеком, которого я пригласил в свою команду, был Ираклий", - сказал глава "Укрзализныци".

Он добавил, что остальные члены правления в его команде будут украинцами.

Напомним, 5 февраля "Укрзализныця" вместе с национальным оператором железных дорог Германии Deutsche Bahn AG и компанией DB Engineering & Consulting GmbH подписали меморандум о взаимопонимании относительно стратегического партнерства по развитию УЗ.

Уже в апреле было решено поставить на паузу вопрос консультаций для "Укрзализныци" со стороны Deutsche Bahn.