На фоне войны в Нагорном Карабахе Турция заявила о готовности оказать поддержку Азербайджану как за столом переговоров, так и на поле боя.

Об этом во вторник, 29 сентября, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, передает Sputnik



"Мы хотим, чтобы вопрос (Нагорного Карабаха - Ред.) решили коренным образом. Мы приложили к этому много усилий, но безуспешно. Мы всегда были рядом с Азербайджаном - и на поле боя, и за столом переговоров. Мы продолжим эту солидарность", - сказал руководитель оборонного ведомства Турции после визита в посольство Азербайджана в Анкаре.

Он добавил, что мировое сообщество ошибается, когда ставит Азербайджан и Армению на одну плоскость в этом вооруженном конфликте.



"Азербайджан и Армения - это не одно и то же. Мы все вместе поддерживаем территориальную целостность Украины и Грузии. Но Азербайджан приравнивают к Армении, которая оккупировала его земли. И это недопустимо", - добавил министр.

В свою очередь замруководителя правящей в Турции Партии справедливости и развития Нуман Куртулмуш, который также посетил азербайджанское посольство, заявил, что Турция воспринимает проблемы Азербайджана как собственные.

"Армения занимается провокациями. Нападения на Азербайджан мы расцениваем как нападение на Турцию. Мы сделаем все, чтобы помочь братскому Азербайджану. В конце концов он победит в своей борьбе", - отметил он.

Напомним, в воскресенье, 27 сентября, на территории Нагорного Карабаха возобновились военные действия после прямого столкновения ВС Армении и Азербайджана. В результате стало известно о погибших среди гражданского населения. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала стороны прекратить огонь.

Тем временем секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян сегодня провел телефонный разговор с российским коллегой Николаем Патрушевым. Они обсудили позицию Турции в военном конфликте в Нагорном Карабахе.

Ранее мы писали, что Армения заявила о готовности заключить военно-политический союз с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой.