Россия призывает прекратить военные действия в Нагорном Карабахе, которые развернулись 27 сентября, и перейти к урегулированию конфликта политико-дипломатическими методами.

Об этом заявил спикер Кремля Дмирний Песков, комментируя возможность военной поддержки Армении по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), пишут российские СМИ.

"В Кремле исходят из принципа скорейшего прекращения огня, боевых действий. Любые разговоры о военной поддержке однозначно подливают масла в огонь. Мы категорически против. Призываем все страны, страны-партнеры, в том числе Турцию, сделать все, чтобы убедить противоборствующие страны прекратить огонь и вернуться к урегулированию этого застарелого конфликта политико-дипломатическими методами", - заявил Песков.

Напомним, 27 сентября ситуация в Нагорном Карабахе обострилась. По состоянию на утро 29 сентября в регионе продолжались бои, город Гадрут атаковали дроны.

Также "Страна" сообщала, что Азербайджан заявил о "полном уничтожении полка" армянской армии в Новом Карабахе.

Между тем, в Минобороны Армении не исключили, что в ходе боевых действий применят ракетные комплексы "Искандер" в Нагорном Карабахе.