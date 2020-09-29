За несколько недель до того, как Виктор Шокин был уволен с должности генпрокурора Украины Хантер Байден и представители Burisma Holdings обеспечили по крайней мере шесть встреч на высоком уровне с высокопоставленными чиновниками администрации Обамы.

Об этом со ссылкой на недавно опубликованные показания пишет американское издание Just the News.

Во время некоторых встреч близкая к демократам консультационная компания Blue Star Strategies, которая представляла Burisma, требовала от официальных лиц США помочь положить конец обвинениям в коррупции, преследовавшим украинскую газовую фирму, в совет директоров которой с 2014 года входил Хантер Байден.

Так, в декабре 2015 года Blue Star обеспечила встречу с тогдашним послом США в Украине Джеффри Пайеттом, на которой лоббисты Burisma заявили, что газовую фирму больше не следует преследовать.

При этом всего несколькими месяцами ранее Пайетт публично потребовал, чтобы Burisma и ее владелец Николай Злочевский были привлечены к ответственности за коррупцию, и украинская прокуратура начала активизировать деятельность по этому делу.

А чиновники Госдепартамента США заявили, что Джо Байден предпринял первую попытку уволить главного обвинителя по делу Burisma в том же месяце.

Амос Хохштейн, высокопоставленный чиновник по энергетической политике в Государственном департаменте США и доверенное лицо вице-президента Байдена, сообщил следователям Сената, что встречался с Blue Star в конце 2015 года и еще раз в марте 2016 года. Он также встречался с Хантером Байденом и обсуждал Burisma.

По словам Хохштейна, во время последней встречи с ним Blue Star утверждала, что больше нет причин преследовать газовую фирму или ее основателя Николая Золчевского.

"Они сказали мне, что считают, что Злочевского судили, преследовали по закону, и обвинения против него были сняты Великобританией, и поэтому нет причин привлекать его к ответственности, поскольку судебная система работает", - сказал Хохштейн, добавив, что сам он не был согласен с такой позицией.

Хохштейн, Пайетт и бывший заместитель госсекретаря США Екатерина Новелли заявили, что они подверглись давлению со стороны Blue Star, так как придерживались линии США, согласно которой Злочевский и Burisma должны быть привлечены к ответственности тогдашним украинским прокурором Виктором Шокином.

А в конце марта 2016 года, на тот момент вице-президент США Джо Байден, по его собственному признанию, пригрозил удержать 1 миллиард долларов помощи Украине, если тогдашний президент Петр Порошенко не уволит Шокина. В результате 29 марта 2016 года генпрокурора отправили в отставку.

Впрочем, Джо Байден отрицает, что пытался помочь Burisma. По его словам, он настаивал на увольнении Шокина, потому что международное сообщество хотело изменений в прокуратуре.

Виктор Шокин проработал на должности генпрокурора всего год, когда его уволили, демократы и их союзники в средствах массовой информации заявили, что он был уволен за коррупцию. Но государственные чиновники, давшие показания в ходе совместного расследования комитетов Сената по финансам и национальной безопасности в отношении Хантера Байдена и Burisma, не смогли подтвердить заявления о коррупции.

Джордж Кента, который в то время был высокопоставленным государственным чиновником, заявил, что ему ничего не известно о коррупции и что Шокин был уволен после всего года работы, потому что был признан неэффективным.

Между тем, преемник Шокина на посту генерального прокурора Юрий Луценко урегулировал обвинения против Burisma практически без штрафных санкций, что удовлетворило и Blue Star, и газовую компанию.

То есть кампания давления со стороны Burisma в конечном итоге увенчалась успехом, хотя официальные лица США считали, что Burisma коррумпирована в течение многих лет и даже заплатила взятку в размере 7 миллионов долларов в 2014 году украинской прокуратуре при предшественнике Шокина.

Представители администрации Обамы в своих показаниях защитили попытку Джо Байдена уволить Шокина, заявив, что это решение было широко поддержано. Но их записи также указывают на то, что вице-президент отказался от ранее озвученной позиции США о Burisma.

Во время визита в Украину в декабре 2015 года Джо Байден и его сотрудники заявили, что не будут называть Злочевского коррумпированным, как это сделали Пайетт, Хохштейн, Кент и многие другие.

Напомним, "Страна" писала о том, что бывший зам.посла США в Украине Кент заявил, что не замечал попыток чиновников США защитить Burisma.

Также мы сообщали, что Шокина допросили по делу о возможном вмешательстве Байдена в деятельность ГПУ.