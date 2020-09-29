Польские правоохранители задержали еще трех человек в рамках расследования по делу о взяточничестве и отмывании денег бывшего главы "Укравтодора" Славомира Новака.

Об этом сообщает польское информагентство РАР, во вторник, 29 сентября.

Так, задержанным предъявлено обвинение в предоставлении Новаку взяток на общую сумму несколько сотен тысяч злотых (более 1 млн грн) за влиятельные должности.

Как сообщается, среди задержанных - экс-глава топливно-энергетического концерна Дариуш К., а также бывший глава правления энергетической компании Войцех Т. Имя третьего человека не указвается.

По данным следствия, взятки давались в период, когда экс-глава "Укравтодора" исполнял обязанности председателя политического кабинета Совета министров и когда он занимал должность министра транспорта, строительства и водных ресурсов Польши.

Напомним, 20 июля, в Центральном антикоррупционном бюро Польши сообщили, что Новака задержали по подозрению в коррупции и управлении организованной преступной группой. Кроме него, задержали также бывшего командира JW "GROM" и предпринимателя из Гданьска.

21 июля Центральное антикоррупционное бюро Польши сообщило ему о подозрении по статье "Получение взятки".

После чего экс-главу "Укравтодора" арестовали в Польше на три месяца.