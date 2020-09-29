Во вторник, 29 сентября, по случаю 79-й годовщины трагедии в Бабьем Яру были представлены первые инсталляции на территории Мемориального комплекса.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Так с сегодняшнего дня посетители Мемориала могут увидеть визуальную инсталляцию, посвященную жертвам трагедии. Она представляет собой десять металлических колонн-символов уничтоженных людей. Колонны прошиты следами от пуль.

Аудио-инсталляция представляет из себя хор голосов, который озвучивает имена погибших. Кроме того, на территории комплекса установлен арт-объект, олицетворяющий, по задумке авторов, загубленные в Бабьем Яру души.

По словам нашего корреспондента, у мемориала собрались множество людей, которые пришли почтить память своих родных.

Присутствующим на открытии раздавали коробки памяти. В них фото погибших, блокнот и книга о Бабьем Яре.

Так же на территории в виде мишеней установлены монокуляры, где можно увидеть события тех времён, а также послушать истории тех, кому удалось выжить.

Ранее мы анонсировали открытие мемориального комплекса, посвященного жертвам трагедии в Бабьем Яру.

Также "Страна" сообщала, что сегодня комплекс посетил президент Украины Владимир Зеленский.