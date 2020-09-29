В Верховную Раду сбираются внести проект Постановления об увековечивания памяти жертв Львовского погрома, который произошел в 1941 году. Об этом на своей странице в соцсети написал нардеп от "Оппозиционной платформы За жизнь" Олег Волошин.

"Сегодня годовщина трагедии Бабьего яра. Умение признавать темные и позорные страницы собственной истории даже большая демонстрация зрелости нации, чем способность чествовать славные достижения прошлого", - считает нардеп.

Он убежден в важности помнить то, что "трагедии Бабьего Яра предшествовали ужасы Львовского погрома".

"Пришедшие в обозе вермахта националисты решили, что фундамент провозглашенного ими 30 июня Украинского государства должен быть обязательно обагрен невинной еврейской кровью. И потому адекватные украинцы никак не могут ассоциировать современную Украину с тем, что неумело пытались начинать строить летом 41-го Стецько и Ко", - написал Волошин.

Также он опубликовал проект Постановления, текст которого мы приводим полностью.



"Постановление Верховной Рады Украины "О чествовании на государственном уровне 80-й годовщины памяти жертв Львовского погрома 30 июня - 2 июля 1941"

30 июня - 2 июля 1941 в первые дни немецкой оккупации Львова произошли погромы еврейского населения, организованные и совершенные немецкими подразделениями, украинской милицией, сформированной по инициативе ОУН (б), которая 30 июня 1941 приняла Акт провозглашения Украинского государства, рассчитывая на сотрудничество с национал-социалистической Германией, а также местным польским и украинским населением, в результате которых тысячи евреев были убиты, замучены или искалечены.

Отмечая жертв Львовского погрома; решительно осуждая сотрудничество (коллаборационизм) с нацистской Германией в годы Второй мировой войны; призывая к историческому примирению украинского и еврейского народов; осуждая ревизию и искажение исторических событий;

Верховная Рада Украины постановляет:

Отметить на государственном уровне 80-ю годовщину памяти жертв Львовского погрома 30 июня - 2 июля 1941 (далее - Львовский погром).



Рекомендовать Кабинету Министров Украины:

в двухмесячный срок со дня принятия настоящего Постановления образовать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий по чествованию в 2021 году на государственном уровне 80-й годовщины памяти жертв Львовского погрома и утвердить план соответствующих мероприятий;

привлечь в состав организационного комитета, а также к подготовке и проведению указанных мероприятий представителей еврейских организаций Украины (по согласию); принять решение о создании во Львове Мемориального комплекса памяти жертв Львовского погрома.



Рекомендовать Министерству иностранных дел Украины обратиться к Правительству Государства Израиль и еврейским неправительственным организациям в других странах мира с предложением принять участие в подготовке и проведении мероприятий по чествованию памяти жертв Львовского погрома. Рекомендовать Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины совместно с Украинским институтом национальной памяти организовать подготовку тематических теле- и радиопередач, посвященных упомянутым трагическим событиям, и обеспечить освещение в средствах массовой информации мероприятий, проводимых в связи с 80-й годовщиной памяти жертв Львовского погрома.



Предложить областной государственной администрации установить памятные знаки жертвам Львовского погрома.



Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на комитеты Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики и по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.



Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский напомнил, как жертв Бабьего Яра нацисты собирали к месту расстрела объявлениями.

Также мы сообщали, что в Бабьем Яре откроют инсталляцию с расстрелянными колоннами.