Секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян во вторник, 29 сентября, провел телефонный разговор с российским коллегой Николаем Патрушевым. Они обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает пресс-служба армянского Совбеза.

Так, Григорян рассказал о ситуации на границе с Азербайджаном и попытках Баку "перенести конфликт на территорию Республики Армения, нацелившись на мирное население". Секретарь Совета национальной безопасности Армении также отметил "дестабилизирующее положение Турции, которое негативно сказывается на региональной безопасности".

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев выразил глубокую озабоченность сложившейся ситуацией и развитием событий, подчеркнув необходимость мирного урегулирования конфликта.

Напомним, обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло в воскресенье, 27 сентября, боевые действия продолжаются по сей день. Мы публиковали карту боевых действий в регионе.

Также мы писали о том, что Армения применит в Нагорном Карабахе военную технику огромной мощности.