Медузы на побережье Азовского моря. Фото: Pixabay

На российском курорте в Краснодарском крае на берега Азовского моря выбросило сотни мертвых медуз. 

Соответствующие кадры опубликованы на странице в Instagram krasnodar_kray.

На кадрах видно много мертвых животных, которых прибило волнами к берегу. "Картина из фильмов ужасов", - говорится в подписи к публикации.

Подписчики сообщества прокомментировали кадры с медузами. "Ужас! Может, это обычное явление, конечно, я не знаю, но зрелище неприятное и тревожное", "Суп из морепродуктов", "Фу, гадость", "Кладбище медуз", "Какая бяка", "Фу, ужас какой", "Запах, наверное, ужасный", - написали они.

На российском курорте мертвые медузы заполонили берег Азовского моря. Скриншот: Instagram/krasnodar_kray

На российском курорте мертвые медузы заполонили берег Азовского моря. Скриншот

На российском курорте мертвые медузы заполонили берег Азовского моря. Скриншот

Ранее мы рассказывали, как в конце июля после непогоды воды и берег Азовского моря заполнили миллионы медуз. Тогда они были даже на песчаных пляжах, многих выбросило на берег. 

Так же мы показывали видео, как гигантские медузы оккупировали берег Азовского моря.

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