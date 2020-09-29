Во вторник, 29 сентября, должен был состояться запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая доставит на орбиту четвертый спутник системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III. Из-за плохой погоды старт перенесли, предварительно, на 30 сентября.

Об этом сообщается в Twitter компании SpaceX.

"Сейчас нацелены на среду, 30 сентября, для запуска Falcon 9 с GPS III Space Vehicle 04. Надеемся на улучшение погоды в районе посадочной зоны (ракеты - Ред.)", - сказано в сообщении.

Отметим, что компания SpaceX собирается запустить ракету-носитель Falcon 9 с уже четвертым спутником системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III Space Vehicle, чьим оператором является ВВС США.

Напомним, что запуск третьего спутника состоялся этим летом. Аппарат GPS III весом 3,8 тонны стал очередным элементом в планируемой орбитальной группировке из 32 спутников глобального позиционирования третьего поколения. Эти аппараты постепенно заменят устаревшие спутники, которые сейчас обеспечивают сигнал GPS по всему миру.

Также мы писали о том, что первый спутник GPS III был выведен на орбиту 23 декабря 2018 года.