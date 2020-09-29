После сильных снегопадов на высоте 2 000 метров в департаменте Савойя на юго-востоке Франции, что на горном перевале Коль-дю-Гландон, застряли шесть тысяч овец и около 100 крупных рогатых животных с пастухами.

Об этом сообщает Meteoprog.

Так, власти коммуны Сен-Коломбан-де-Виллар открыли кризисный центр и начали операцию по доставке фуража, чтобы прокормить животных. Вместе с бригадами волонтеров они расчистили дороги снегоочистителями и сумели поднять шесть тонн кормов на высокогорный перевал. Некоторые животные оставались без еды около 48 часов.

Как сообщается, операция по эвакуации животных из-за непогоды может занять около недели. На данный момент уже эвакуировано 800 овец.

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