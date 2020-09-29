В среду, 30 сентября, в Украине значительно похолодает. Во всех регионах ожидается дождливая погода и усиление ветра.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Похолодание ожидается в результате перемещения циклона с юго-запада Европы. Так, в среду в западных, центральных, Херсонской, Запорожской, местами Киевской, Житомирской областях ожидаются значительные дожди, в Карпатах и Прикарпатье - сильные, на остальной территории - умеренные. В южной части Украины - грозы.

Ветер 30 сентября будет юго-восточным, ожидаются порывы до 15-20 м/с. Температура ночью опустится до +9...+14 градусов, на юге до +17, днем - +12...+17 градусов, в южной и восточной частях - +17...+22; на высокогорье Карпат ночью и днем - +3...+8.

В Киеве синоптики прогнозируют дождь; порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с; температура ночью опустится до +11...+13 градусов, днем - +14...+16.

В четверг, 1 октября, в Украине ожидаются умеренные, а в Карпатском регионе сильные дожди (днем на Левобережье небольшие дожди); в южной части местами грозы. Ветер преимущественно будет юго-восточным, 7-12 м/с; в восточных и северо-восточных областях порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью опустится до +8...+13 градусов, на побережье морей до +16; днем +13...+18, в южной части до +21 градуса; на высокогорье Карпат ночью и днем - +5...+10. В Киеве – дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Напомним, сегодня, 29 сентября, в Украине местами также пройдут дожди.

Кроме того, сообщалось, что мощный ураган под Херсоном повалил деревья и сорвал крыши домов.