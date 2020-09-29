Владимир Зеленский посетил мемориал Бабьего Яра в 79-ю годовщину начала массовых расстрелов нацистами.

В своем обращении президент напомнил, что будущих жертв собирали к месту расстрела объявлениями.

"Есть слова, после прочтения которых становится жутко. Слова, иллюстрирующие бесконечность человеческой жестокости. Слова, которые являются символом звериной ненависти. Это слова объявлений, которые развешивали в Киеве нацистские оккупанты. В них всем евреям города и окрестностей предписывалось прибыть 29 сентября 1941, в 8 часов утра, с документами, деньгами и бельем на угол улиц Мельникова и Дегтяревской. А тем, кто не подчинится, угрожали расстрелом.

Конечно, жутко становится не от самих слов, а от бездушных действий, стоявших за ними. Когда за два последующих дня в урочище Бабий Яр нацисты убили почти 34 000 человек. А за два следующих года, по разным подсчетам - от 70 до 200 000. Убили только за то, что они евреи. А потом - только за то, что они цыгане, украинцы, военнопленные", - заявил президент.

По его словам, десятки тысяч погибших должны стать напоминанием человечеству о том, к чему приводят ксенофобия, расизм и нетерпимость.

Ранее "Страна" писала о том, что в Бабьем Яре откроют инсталляцию с расстрелянными колоннами.

Также мы сообщали, что Зеленский обсудил строительство мемориала "Бабий Яр" с Щаранским, Кравчуком, Фишером и Вакарчуком.