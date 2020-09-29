В польском городе Зеленая Гура ученица лицея напала с ножом на троих девочек в одном из классов этого учебного заведения.

Об этом во вторник, 29 сентября, сообщила подинспектор полиции Малгожата Барская, как передает РИА Новости.

"Сегодня около 09:00 (10:00 по Киеву - Ред.) полиция Зеленой Гуры была проинформирована о том, что в одном из лицеев 17-летняя ученица напала на троих учениц с помощью ножа, который, вероятно, принесла из дома", - рассказала Барская.

По ее словам, нападавшая вошла в случайный класс во время урока и напала на учениц. Двое получили резаные раны спины, одна была ранена в бровь. Жизни пострадавших ничто не угрожает.

Учителям удалось задержать нападавшую девушку. Они передали ее прибывшим полицейским, мотивы поступка на данный момент выясняются.

Напомним, недавно 22-летний парень совершил нападение с ножом на школу в городе словацком городе Врутки. В результате погиб один из пострадавших и сам преступник.

Ранее мы писали, что в аннексированном Крыму двое подростков-последователей "керченского стрелка" готовили теракт в школе и тестировали взрывчатку на животных.