Украина не успеет ликвидировать Государственную фискальную службу (ГФС) до конца 2020 года. Отметим, это является частью обязательств Киева перед Международным валютным фондом для получения кредита.

Об этом рассказал исполняющий обязанности главы ГФС Сергей Солодченко в интервью LIGA, во вторник, 29 сентября.

"Чисто налоговую милицию до конца года ликвидировать возможно. Всю ГФС - будут сложности", - поделился Солодченко.

По его словам, ГФС является правопреемником многих крупных структур, в частности, Министерства доходов и сборов, поэтому для ликвидации нужно время.

"У нас есть немало людей, находящихся в отпусках по уходу за ребенком, есть имущество, которое надо передавать, в том числе речь идет об оккупированных территориях, вопрос передачи вооружения, конфиската. Все эти моменты требуют значительного времени и соблюдения определенных процедур", - добавил и.о. главы ГФС.

Также он рассказал, что сейчас в структуре ГФС осталась только налоговая милиция, а также административный персонал: кадры, бухгалтерия и т.п. "В общей сложности в ликвидируемой ГФС работает около 5 000 человек. С ликвидацией всех сотрудников уволят", – добавил Солодченко.

Ранее мы писали, что, по данным опроса, большинство украинцев высказались против обязательств Украины перед МВФ.

Также сообщали, что Международный валютный фонд намерен продолжить сотрудничество в рамках программы stand-by.