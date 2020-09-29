Лидер парламентской фракции "Голос" Кира Рудык заболела коронавирусом. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Кира Рудык ("Голос") заболела Covid-19", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 марта Святослав Вакарчук заявил, что больше не является председателем парламентской партии "Голос". Его место заняла Кира Рудык.

Ранее "Страна" писала о том, что на днях коронавирусная болезнь Covid-19 подтвердилась у народного депутата из фракции "Слуга народа" Анатолия Драбовского, а до этого стало известно о заражении коронавирусом его коллеги по фракции Сергея Нагорняка.

Также мы сообщали, что 25 сентября Юлия Тимошенко впервые появилась на работе после заражения коронавирусом.