Армения, на фоне войны с Азербайджаном, может заключить военно-политический союз с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР).

Об этом во вторник, 29 сентября, написала представитель правящей армянской парламентской фракции "Мой шаг" Лилит Макунц в Facebook.

"В создавшейся ситуации активно обсуждаются наши возможные соразмерные действия параллельно развитию событий, в частности, заключение военно-политического союза с Арцахом (армянское название региона - Ред.)", - заявила Макунц.

Ранее мы писали, что в Ереване рассматривают возможность признания независимости Нагорного Карабаха.

Напомним, в воскресенье, 27 сентября, на территории Нагорного Карабаха возобновились военные действия после прямого столкновения ВС Армении и Азербайджана. В результате стало известно о погибших среди гражданского населения. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала стороны прекратить огонь.