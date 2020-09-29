По состоянию на утро вторника, 29 сентября, в Вооруженных силах Украины 614 человек болеют Covid-19, из них 32 заразились в течение минувших суток.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Командования Медсил ВСУ.

За время эпидемии в украинской армии выздоровели уже 2 200 человек. Зафиксировано 10 летальных случаев. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 546 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 139 человек.

Вчера, 28 сентября, в ВСУ коронавирус выявили у 32 человек. Из них 12 попали в больницы (Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 5 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 2, Военно-медицинский клинический центр Восточного региона - 1 военнослужащий и 1 работник ВС Украины, военно-медицинский клинический центр Южного региона - 1 военнослужащий, Ровенский военный госпиталь - 1, Уманская ЦРБ - 1).

Напомним, по состоянию на утро 29 сентября количество зараженных коронавирусом в Украине выросло на 3 627 человек.

Также мы писали о том, что за выходные коронавирусом в Украине заразились больше 200 силовиков.