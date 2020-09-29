Иностранцам при въезде в Украину необходимо предоставить полис страхования, который покроет расходы на обсервацию и лечение коронавируса при необходимости.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Уточняется, что действие полиса должно распространяться на весь срок пребывания иностранца в Украине, так же документ должен быть выдан украинской компанией или имеющей представительство в нашей стране.

Кроме того, уточняются категории иностранных граждан, кому для въезда в Украину такой полис не понадобится:

Иностранцы без гражданства, постоянно проживающие в Украине.





Беженцы и те, кто нуждается в дополнительной защите.





Дипломаты, представители международных миссий с семьями.

Также в Минздраве добавили, что прибывающие из стран с широким распространением Covid-19, должны пройти самоизоляцию.

Ранее "Страна" писала о том, что в кофейнях Вены посетителей просят заполнять бланки с личными данными из-за коронавируса.

Также мы сообщали, что по данным на утро 29 сентября, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло на 3 627 человек.