По состоянию на утро вторника, 29 сентября, основные бои в Нагорном Карабахе идут на северном и южном направлениях.

Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

Так, основные боевые действия между Арменией и Азербайджаном идут на северном направлении (Тертер и Агдере / Мартакерт) и на южном, у иранской границы (Физули / Варанда и Джебраил / Джракан).

Стороны также обвиняют друг друга в обстрелах Вардениса и Дашкесанского района вне Карабаха.

Напомним, 27 сентября ситуация в Нагорном Карабахе обострилась. По состоянию на утром 29 сентября в регионе продолжались бои, город Гадрут атаковали дроны.

Так же мы писали о том, что Армения применит в Нагорном Карабахе военную технику огромной мощности.