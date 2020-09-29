Министерство здравоохранения Украины (ВОЗ) обратилось к ведущим компаниям мира, которые находятся на финальной стадии разработки вакцины от Covid-19.

Об этом в ходе ежедневного онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

"По данным ВОЗ, на сегодняшний день есть 8 компаний-разработчиков вакцин, которые находятся на третьей стадии клинических испытаний. Это заключительная стадия, после которой, если клинические испытания проходят успешно и показывают достигнутую цель, что вакцина при введении выдает соответствующий титр антител, можно начинать вакцинацию населения", - сказал Степанов.

По его словам, МОЗ уже на протяжении длительного периода время ведет переговоры с 5 компаниями. Глава Минздрава добавил, что лично общается в том числе со своими коллегами из разных европейских стран - Германии, Италии, касательно получения вакцин Украиной, как только она будет изготовлена в промышленных масштабах.

"На сегодня мы в контакте с такими компаниями как Moderna, Sinovak, Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca. Мы ведем переговоры о подписании соответствующих соглашений по обеспечению вакциной нашей страны", - поделился министр здравоохранения.

Степанов о вакцинации от коронавируса с 11:20 минуты

Ранее мы писали, что на закупку вакцин от коронавируса в Украине планируют выделить 2,6 млрд грн.

Также сообщали, что, по данным ВОЗ, массовая вакцинация от Covid-19 начнется не раньше чем с середины следующего года.