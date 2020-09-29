Всемирная организация охраны здоровья (ВОЗ), которая недавно заявляла, что Covid-19 унесет жизнь около 2 миллионов людей, не исключает рост смертности к осени в связи с коронавирусом и другими факторами.

Об этом рассказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в интервью ТАСС.

По его словам, на сегодняшний день количество случаев заболеваемости коронавирусом в мире увеличивается, однако при этом уменьшилось количество смертей. Та кже он добавил, что меньше людей сейчас отправляют на госпитализацию. Однако с учетом открытия школ, высокой смертности пожилых с Covid-19, в октябре-ноябре ожидается увеличение количества смертей.

"Если учесть три фактора - открытие школ, сезон гриппа, высокую смертность пожилых в зимний период, то в совокупности с Covid-19, я опасаюсь, что в конце октября - ноября мы увидим увеличение смертности. Однако хорошая новость - мы знаем, что делать", - сказал Ханс Клюге.

Он добавил, что для борьбы с пандемией необходимо выполнение трех условий. Первое - это лидирующая роль государства. По его словам, в странах, которые реагировали незамедлительно и решительно, ситуация была лучше. Второе условие - солидарность всего общества.

"Третье условие - борьба с усталостью. Я думаю, это сейчас самый большой вызов. Люди устали от ограничений. Это долгий кризис. У нас будет трудная зима", - заявил директор.

Ханс Клюге также рассказал, что не исключает, что коронавирус станет такой же сезонной инфекцией, как грипп.

"Это возможно. Честно говоря, не знаю, когда это может случиться, но я оптимист и надеюсь на лучшее, но готовлюсь к худшему", - поделился он.

Напомним, в мире зарегистрировано уже более 2 миллионов заразившихся коронавирусом. Недавно в мире зафиксировали рекордную вспышку Covid-19.

Также мы писали, что количество зараженных коронавирусом в Украине выросло на 3 627 человек. Общее число заболевших достигло отметки в 204 932 человека.