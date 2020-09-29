Во вторник, 29 сентября, президент Франции Эммануэль Макрон встретился с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. В ходе разговора он пообещал ей помочь в переговорах по разрешению политического кризиса в республике.

Об этом со ссылкой на Светлану Тихановскую пишет Delfi.

"Он пообещал нам сделать все, чтобы помочь в переговорах по разрешению политического кризиса в нашей стране", - сказала Тихановская.

По словам лидера белорусской оппозиции, отдельно Макрон пообещал поспособствовать и освобождению политических заключенных.

"Он сказал, что время очень важно, поскольку многие люди страдают от режима, множество людей находится в тюрьмах, и он сделает все, чтобы помочь, чтобы все политические заключенные были отпущены", - сказала Светлана Тихановская.

Напомним, Лукашенко назвал Макрона незрелым и сказал, что президент Франции должен был уйти в отставку два года назад.

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